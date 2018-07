Samsung perde parte da disputa judicial sobre patentes com a Apple e seu tablet recebe veto de venda por tribunal alemão

À esquerda um Samsung Galaxy S ao lado de um iPhone, da Apple. FOTO: Jo Yong Hak (Reuters)

A Apple conseguiu uma ordem de um tribunal alemão para evitar temporariamente a distribuição do último tablet da Samsung, o Galaxy Tab 10.1, na União Europeia (UE), informaram nesta quarta-feira, 10, à Agência Efe fontes da empresa sul-coreana.

“A Samsung está decepcionada com a decisão do tribunal (alemão) e tentaremos atuar imediatamente para defender nossos direitos de propriedade intelectual”, disse um porta-voz da companhia sul-coreana.

Um tribunal de Düsseldorf, na Alemanha, deu a razão à Apple ao ditar uma ordem temporária contra a distribuição do novo dispositivo eletrônico de seu concorrente em toda a UE, com exceção da Holanda.

A Samsung apresentou o Galaxy Tab 10.1 no mês passado em Seul à espera de lançá-lo no mercado mundial em outubro.

A ordem do tribunal alemão representa o primeiro golpe legal para a Samsung, que protagoniza uma série de disputas com a companhia de Steve Jobs.

A Apple assegura que a empresa sul-coreana, segundo fabricante mundial de telefones celulares, copia em sua linha de smartphones e tablets eletrônicos o design e as funções do iPhone e do iPad, enquanto a Samsung afirma que a companhia americana plagiou algumas de seus ideias de softwares.

“Vamos tomar todas as medidas necessárias para assegurar que os inovadores dispositivos de comunicação móvel da Samsung estão disponíveis para todos os clientes na Europa e no mundo todo”, declarou o porta-voz da companhia.

A Apple interpôs em abril outra denúncia contra a Samsung em um tribunal californiano, mas o pronunciamento da corte de Düsseldorf é o primeiro a favor das reivindicações da fabricante do iPhone.

A Samsung respondeu à denúncia da Apple com reivindicações de propriedade intelectual em Coreia do Sul, Japão, Alemanha e Estados Unidos.

A empresa sul-coreana afirmou nesta quarta-feira, 10, que “a decisão do tribunal da Alemanha não vai influenciar de nenhuma maneira em outros processos legais iniciados na Europa e em outras partes do mundo”, apesar de já ter decidido anteriormente adiar o lançamento de seu último Galaxy Tab na Austrália até que sua disputa legal com a Apple nesse país seja resolvida.

A batalha legal entre a Apple e a Samsung se deve à disputa pela hegemonia no crescente mercado de smartphone e tablets, já que os Galaxy S e Galaxy Tab desfrutam cada vez de mais popularidade.

