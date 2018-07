Durante esta semana, seis cidades ao redor do globo – São Paulo, São Francisco, Nova York, Londres, Toronto e Berlim – serão palco de discussões sobre as redes sociais e as mudanças comportamentais, sociais e econômicas provocadas pelas novas dinâmicas comunicacionais.

“A ideia é ser uma vitrine brasileira – e o evento está tendo cara de movimento, bastante colaborativo e sempre agregando tanto pessoas como conteúdos”, diz Diego Remus, organizador da SMW.

Para ele, há muito eventos relacionados a mídias sociais no Brasil – mas sempre “com foco em ferramentas e tecnologias ou então em melhores práticas de mercado”. A SMW discutirá “os impactos sociais” dessas mudanças, apresentando pessoas ou projetos que criaram formas inovadoras de conviver em rede.

“É justamente nos países emergentes que as mídias sociais têm um papel mais forte, levando a inclusão digital a outros patamares e inclusive transformando aos poucos algumas organizações públicas”, diz Diego.

A Social Media Week aconteceu pela primeira vez em 2009 e continua este ano. Na página oficial do evento é possível assistir aos vídeos dos painéis do ano passado.

A SMW acontece de quarta-feira (3) a sábado (6). O evento é gratuito, mas as vagas já se esgotaram. Se você não conseguiu se inscrever, ainda há chances de ganhar ingressos extras no Twitter oficial do evento, @smwsaopaulo.

(colaborou Tatiana de Mello Dias)