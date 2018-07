Evento discutirá projetos para democratizar banda larga

O Seminário ‘Alternativas para o desenvolvimento da infraestrutura e do acesso em banda larga’, promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, acontece na próxima segunda feira (16), em Brasília. O congresso discutirá soluções para a democratização da banda larga no Brasil e reunirá Samuel Pinheiro Guimarães, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo, o presidente do IPEA Márcio Pochmann, o ministro da Comunicações Hélio Costa e o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg. A entrada é gratuita.

12/11/2009 | 18h33

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo