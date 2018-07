6° MediaOn e 4º Seminário Internacional Rumos Jornalismo Cultural abordam as influências da tecnologia no jornalismo

SÃO PAULO – A cobertura de grandes eventos pelo celular não é uma novidade. Tanto grandes jornais quanto pessoas comuns utilizam smartphones e tablets para transmitir informação - a Primavera Árabe em 2010 e a cobertura do Furacão Sandy são exemplos disso.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Vamos continuar vendo o desenvolvimento dessa cobertura através dos meios móveis, que estão cada vez mais acessíveis e com melhores recursos de fotos e vídeos”, afirma Amy Mitchel, vice-diretora do Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism, projeto dedicado a estudar o desempenho da imprensa. Amy acredita que a principal renovação no uso dos meios móveis é o maior engajamento das pessoas com a notícias, além de ser um desafio para os grandes jornais, que precisaram aprender a usar os novos recursos.

Para Terence Reis, sócio e diretor de operações da Pontomobi, a questão para os grandes jornais é estrutural. “Como sustentar isso economicamente?”. Reis explica que o problema não é a função de informar, que continua com o jornal, mas saber lidar com isso estruturalmente e economicamente.

Esses são só alguns do tópicos que Amy Mitchell (por Skype) e Terrence Reis, acompanhados por Pedro Dória e Nelson de Sá discutiram no painel “Qual o Futuro da Notícia?” no Itaú Cultural na próxima quarta-feira, 5.

O painel faz parte do 6° MediaOn, evento que acontece entre 4 e 6 de dezembro irá reunir discussões sobre o papel do jornalista e da audiência na era da mobilidade, curadoria e redes sociais. Nos dois dias de evento ainda haverá a participação de Philip DeBevoise, presidente e co-fundador da Machinima Inc., o maior canal de entretenimento do Youtube e Burt Herman, co-fundador do Storify, plataforma de produção de reportagens com mídia social. A pauta envolverá tecnologias em diversos painéis: publicidade no meio online, mudanças na produção e distribuição

Em paralelo ao MediaOn acontece também no Itaú Cultural o 4º Seminário Internacional Rumos Jornalismo Cultural, que também trará algumas mesas relacionadas a tecnologia. Gumersindo Lafuente, ex-diretor de mídia digital do jornal El País, falará sobre do púlpito para a conversação com as audiências, e também o painel “Game também é cultura?.

Durante a semana que vem o Link irá cobrir todos os painéis dos dois eventos.

Mais informações e a programação completa no site do MediaOn e no do 4º Seminário Internacional Rumos Jornalismo Cultural .