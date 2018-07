Aplicativo que permite sincronizar informações entre diferentes aparelhos já foi baixado por mais de 15 milhões de pessoas no mundo

Por Nayara Fraga

O Evernote, espécie de bloco de notas online com recursos de gravação de áudio e de imagem, anunciou nessa terça-feira, 9, sua chegada ao Brasil. A empresa foi criada há três anos e tem hoje cerca de 15 milhões de usuários em todo o mundo. Na América Latina, o Brasil responde por 43% dos novos usuários registrados a cada mês.

—-

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/jQP0gkPnEcY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

O aplicativo, gratuito, permite criar listas de tarefas e lembretes, fotografar, gravar áudio, selecionar páginas da web e sincronizar as informações com um ou mais aparelhos, uma vez que está baseado em nuvem. Basta cadastrar uma conta e instalar o aplicativo nos equipamentos que o usuário desejar. Também é possível o compartilhamento das informações armazenadas com o Facebook.

A versão premium do aplicativo, com maior capacidade para upload, mais opções de compartilhamento, exclusão de anúncios e outros recursos, custa US$ 5 por mês ou US$ 45 por ano.

Os usuários do aplicativo — disponível em plataformas como web, Mac, Windows, iOS, Android e BlackBerry — geralmente o usam no smartphone e no computador ou outro aparelho.

O empresário Luis Samra, que tem experiência no lançamento de startups no Brasil, assume o papel de gerente geral da Evernote na América Latina. Ele coordenará, a partir do País, a expansão da companhia para outros países da região.

