SÃO FRANCISCO – A Evernote, empresa desenvolvedora do popular aplicativo que serve para lembrá-lo de todas as tarefas, divulgou ontem, durante sua conferência anual, que vai até esta sexta-feira, em São Francisco, na Califórnia, novos recursos para seu aplicativo.

A plataforma, que surgiu como um serviço de bloco de notas na nuvem para armazenar dados relevantes, ganhou recursos em texto, áudio e fotografia, e anunciou uma aliança com a empresa de conteúdos Dow Jones para oferecer informação relevante e contextualizada aos usuários através de um serviço chamado Context.

O CEO do Evernote, Phil Libin, apresentou também uma nova ferramenta, Work Chat, que estará disponível mês que vem e permite as pessoas que trabalham em um mesmo projeto se comunicarem entre si e colaborar nas notas do grupo e individuais.

Essa funcionalidade ajudará o Evernote a concorrer com aplicativos semelhantes, como o Yammer, desenvolvido pela Microsoft. A ideia, explicou Libin durante a conferência, “é falar com qualquer um de qualquer tema sem ter que sair do Evernote”.

“Nossos clientes são gente moderna e ocupada. Nós os ajudamos a serem mais produtivos”, explicou Libin, que disse que seu sonho é que o Evernote continue a existir daqui a 100 anos e mantenha a agilidade de uma “startup”.

Foco na América Latina

A América Latina é hoje o mercado de mais rápido crescimento para o Evernote, disse em entrevista à Agência Efe Linda Kozlowski, vice-presidente mundial de operações do Evernote.

A empresa já tem oito milhões de usuários na América Latina, três milhões deles no Brasil. Kozlowski ressaltou que a ferramenta é também popular em países como México, Argentina, Venezuela e Colômbia.

A executiva atribuiu a popularidade na região ao fato de cada vez mais os latino-americanos engrossarem a denominada economia do conhecimento, que abrange áreas como educação, pesquisa e desenvolvimento, alta tecnologia e robótica.

/ EFE