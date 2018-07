Ferramenta voltada para tarefas corporativas foi traduzida para o português e pode ser paga em moeda local

SÃO PAULO – Quando veio ao Brasil em meados de junho, Phil Libin, cofundador da Evernote, foi pego de surpresa pela onda de protestos no País e desistiu de fazer alguns lançamentos previstos, conforme afirmou em entrevista ao Link.

Na quarta-feira, 10, uma dessas novidades foi anunciada. A empresa trouxe ao Brasil o Evernote Business, ferramenta que pretende facilitar o gerenciamento de tarefas corporativas. A plataforma foi traduzida para o português e agora pode ser paga em moeda local. O valor da mensalidade é de R$ 20.

O aplicativo tem foco em pequenas e médias empresas e funcionalidades para capturar e armazenar informações importantes que podem ser compartilhadas e editadas por outras pessoas.

“Já temos mais de cinco mil empresas cadastradas ao redor do mundo e temos certeza que o aplicativo também terá uma ótima aceitação pelas empresas daqui. Os brasileiros são muito abertos à novas tecnologias e nossa expectativa é que eles continuem, nos próximos anos, representando a parcela que mais cresce dentro do público ao redor do mundo que utiliza as nossas soluções”, disse Libin, por meio de nota.

Cerca de 43 milhões de usuários do Evernote utilizam também a versão Business, segundo a empresa. No total, a Evernote tem 65 milhões de usuários no mundo, 1,9 milhão no Brasil. Hoje, o País é o que mais cresce em número de usuários para a empresa. Não por acaso a Evernote abriu um escritório no Brasil no início de junho.

