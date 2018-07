Empresa apresenta seu novo caderno compatível com o app para iPhone, iPad e iPod Touch

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO FRANCISCO – A Evernote, dona do popular aplicativo de bloco de notas que leva o mesmo nome, anunciou nesta sexta-feira, em sua conferência anual em São Francisco, um “cessar-fogo entre o papel e o digital”, nas palavras do presidente, Phil Libin. A companhia fechou uma parceria com a famosa marca de cadernos Moleskine para lançar o Evernote Smart Notebook – um caderno compatível com o app para iPhone, iPad e iPod Touch.

Lançamento do aplicativo

A conversa entre o papel e o aplicativo ocorrerá por meio de fotografias. Quem tem o costume de fazer de um Moleskine o seu diário de viagens, por exemplo, poderá usar adesivos coloridos no caderno para indicar as regiões visitadas. Ao fotografá-las com o app do Evernote, o conteúdo é armazenado. Quando o usuário tentar se lembrar do restaurante em que comeu algo gostoso em Frankfurt, por exemplo, bastará digitar alguma palavra que ele escreveu na anotação para resgatar a lembrança (como “Frankfurt” e “restaurante”). Os adesivos funcionam como tags e podem ser aplicados a qualquer tipo de anotação. As páginas do caderno são capturadas pelo recurso Câmera de Página, que promete remover sombras e melhorar o contraste das fotos do papel.

A associação do Evernote e da Moleskine atende a uma demanda dos usuários de ambas as companhias. Phil Libin afirmou que, apesar de não ter o costume de falar de seus competidores, teria de confessar: o papel e a caneta são os seus maiores concorrentes. Em pesquisas feitas por blogs e sites especializados com usuários, eles são os únicos que realmente disputam a liderança no ranking do melhor bloco de notas, como conta Libin.

O presidente da Moleskine, Arrigo Berni, que subiu ao palco para detalhar a parceria, afirmou que o que os usuários do caderno Moleskine mais pediam era a possibilidade de sincronizar as anotações do caderno com o Evernote. (O Moleskine tem um app simplório para iOS.)

E o público do Moleskine tem conexões com o do Evernote, segundo Berni. “A maioria (dos usuários do Moleskine) é altamente letrada, mora em áreas urbanas e é fã de tecnologia”, disse. Em seu discurso, o executivo ainda recordou a história do Moleskine, que os fundadores perceberam não ser um notebook, mas um livro. “Um livro a ser escrito por você”.

O Evernote Smart Book na versão para bolso custa US$ 24,95 e o grande, US$ 29,95. Eles estarão à venda a partir de 1 de outubro no site da Moleskine. A compra do caderno inclui três meses de Evernote Premium, a conta do Evernote que oferece maior capacidade de armazenamento e outras vantagens.

O Moleskine ‘smart’

