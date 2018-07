Aplicativo para o novo sistema iOS tem câmera para usuário fotografar suas notas em papel e armazená-las online

SÃO PAULO – Responsável pelo aplicativo de armazenamento de documentos e anotações mais famoso do mundo, a Evernote anunciou nesta quinta-feira, 26, uma parceria com a 3M para digitalizar o popular Post-it.

A nova versão do aplicativo para o sistema iOS 7 da Evernote tem uma função chamada “Câmera Post-it” para que o usuário possa fotografar suas notas em Post-it e armazená-las no aplicativo junto com outras anotações digitais, sem precisar transcrever a mensagem. A imagem também pode ser compartilhada e vista pelo usuário em outras plataformas.

As notas Post-it podem ser organizadas por cores, sendo cada uma relacionada a um caderno do Evernote com temas diferentes. É possível acrescentar à nota lembretes de horário e data de expiração. E, claro, embora a nova função esteja associada ao Post-it, é possível fotografar e armazenar notas escritas em outros tipos de blocos de anotações.

“Essa colaboração se encaixa naturalmente nas duas marcas e demonstra como a tecnologia finalmente se adequou à simplicidade de uma nota Post-it”, disse Jesse Singh, vice-presidente e gerente geral da divisão de artigos de papelaria e material de escritório da 3M. A empresa vai lançar no mercado pacotes promocionais de Post-it que vão incluir 30 dias grátis de uso da versão premium do aplicativo Evernote.

Mercado

Nos Estados Unidos, a Evernote lançou outra novidade: a Evernote Market, uma loja virtual que vende outros produtos da marca, como mochilas, capas para tablets, camisetas, meias, entre outros. Um movimento que indica que a Evernote que trilhar o mesmo caminho de empresas como a Apple e tornar sua marca maior do que o produto.

No Japão, a empresa já conquistou esse posto. Além de diversos livros e produtos sobre a Evernote serem vendidos no país, o cofundador da empresa, Phil Libin, é adorado e tratado como uma estrela pelos japoneses.

No Brasil, o Evernote Market já está no ar, mas ainda não tem o mesmo tipo de produto. Uma mensagem no site diz que novidade devem chegar “em breve”.

A Evernote tem 75 milhões de usuários no mundo e atingiu o número de 2 milhões de usuários no Brasil, recentemente. Hoje, o país é o segundo mercado de maior crescimento para a empresa.

