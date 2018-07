Gratuito, o Ubuntu 12.1 integra armazenamento online e redes sociais às buscas na própria máquina

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 18, foi lançada a versão 12.1 do Ubuntu, chamada de Quantal Quetza. No site, um banner trazia a seguinte provocação: “Evite a dor do Windows 8, o novo Ubuntu 12.10 já está disponível”.

A frase se referia ao novo sistema operacional da Microsoft, que será lançado no dia 26 de outubro. Já o Ubuntu é um sistema operacional baseado em Linux, que pode ser usado em laptops, desktops e servidores. O software é de código aberto, gratuito e pode ser baixado e compartilhado livremente.

Segundo a comunidade que desenvolve o Ubuntu, a nova versão junta “experiências do desktop e da nuvem, representando o próximo estágio para a transição para um mundo multidispositivos e baseado na nuvem”.

Com Quantal Quetza, quando o usuário estiver buscando arquivos em sua máquina, também poderá visualizar resultados encontrados em serviços na nuvem. A integração do computador com os serviços online também se estende a sites como o Flickr e o Facebook, com uma ferramenta que incorpora resultados de redes sociais às buscas do usuário. Segundo a Canonical, empresa por trás do Ubuntu, a busca também abrange conteúdos da Amazon e da loja de músicas Ubuntu One Music.

O Ubuntu 12.1 pode ser baixado aqui.

