Executivos da Konami estiveram na quarta-feira em São Paulo para apresentar a próxima versão do game de futebol da companhia, o Pro Evolution Soccer (PES) 2012, que deve ser lançada em algum momento no último trimestre do ano para PS2, PS3, PSP, Wii e Xbox 360.

Com diversas melhorias, o game busca resgatar o espaço perdido para o rival Fifa Soccer, da Eletronic Arts, e recuperar o status de unanimidade que já teve. Pelo menos é o que deseja o produtor executivo da série, Shinji Enomoto.

A mudança mais importante do game foi no jogo sem bola. Agora, quando o time está no ataque, os demais jogadores participam mais ativamente. Perto da área, os atacantes fazem o que o gerente da marca PES, Timothy Blair, chama de “dummy run”, correndo no vazio, puxando a marcação e criando oportunidades para o jogador com a bola.

A defesa também melhorou e não parte mais em bloco para cima do jogador com a bola, como antes. Apenas cerca o personagem e suas opções de passe.

Nas cobranças de lateral, de escanteios e de faltas, o jogador agora controla, com toques no controle analógico direito, qual jogador vai receber a bola e pode movimentá-lo, o que permite criar jogadas ensaiadas.

No geral, o PES 2012 está melhor que a versão atual e deve agradar quem é fã da série. As melhorias na inteligência artificial adicionaram mais realidade ao jogo, mas sem tirar a sua dinâmica, que evoluiu.

LAG

A Konami promete anunciar em breve uma solução para a lentidão e o travamento do PES no modo de jogo online.

LIBERTADORES

O torneio das Américas está na nova edição. Mas a lista de times não foi definida, nem a possibilidade de usá-los para disputar a Master League.

BRASILEIRÃO

Incluir o campeonato nacional no game é prioridade para as futuras edições. No PES 2013, o uniforme oficial da seleção brasileira deve ser licenciado.

