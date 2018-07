Ex-CEO do Feedburner será novo Diretor de Operações do Twitter

O fundador do Feedbuner, Dick Costolo, que vendeu o sistema para o Google em 2007 por 100 milhões de dólares, saiu de sua empresa em Julho e agora será o Chefe de Operações do Twitter. A informação é do Tech Crunch.

03/09/2009 | 10h12