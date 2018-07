Com sede em Cingapura, Newkia vai criar smartphones inspirados nos modelos da empresa finladesa, mas com sistema operacional Android

SÃO PAULO – A compra da Nokia pela Microsoft no início da semana pegou o mercado de surpresa. Insatisfeitos com o rumo que a empresa estava tomando, ex-funcionários decidiram reunir os conhecimentos adquiridos na companhia para fundar a Newkia, uma nova fabricante de smartphones inspirada na marca finlandesa. Com a empreitada, eles esperam corrigir também o que consideram ter sido o fator preponderante para a Nokia perder espaço no mercado: os aparelhos da Newkia vão rodar o sistema Android, e não o Windows Phone.

Linha Lumia é considerada modelo para fundador da Newkia. FOTO: Divulgação

Em entrevista ao site ZDNet, Thomas Zilliacus, ex-CEO da divisão da Nokia na Ásia e no Pacifico, que trabalhou na Nokia por 15 anos e saiu da empresa em 1993 para fundar a FutureWorks, disse que a Newkia foi criada no dia em que a Nokia vendeu sua divisão de telefones móveis para a Microsoft. “Foi o dia em que a Nokia morreu na Finlândia, e a nova Nokia nasceu na Newkia.”

Zilliacus criou a Newkia em parceria com Jorma Nieminen, ex-diretor da divisão móvel da Nokia, e Sven-Christer Nilsson, ex-diretor da Ericsson. O grupo já havia tentado comprar a Nokia em 2012, mas na época não conseguiu levantar o dinheiro para a negociação.

Com a venda para a Microsoft, ex-funcionários da Nokia já se comprometeram a trabalhar para a nova empresa, que terá sede em Cingapura, no sudeste asiático. Zilliacus diz que está conversando com outros tantos que estão “ansiosos para trabalhar com Android”.

Para ele, a Nokia faz os melhores telefones do mundo e a linha Lumia seria um exemplo de produto bem recebido no mercado. “A questão é que os consumidores simplesmente não querem o sistema operacional Windows porque não há serviços e apps suficientes para a plataforma, algo crucial para o consumidor hoje em dia”, disse.

Ao lado da chinesa Xiaomi, que acaba de contratar o engenheiro brasileiro Hugo Barra, ex- Google, para ser vice-presidente da empresa , a Newkia quer se tornar um novo nome de destaque no mercado mundial de smartphones nos próximos anos.

Para isso, pretende utilizar o ”conhecimento, tecnologia e design da Nokia para criar os melhores smartphones do mundo, mas rodando Android”, disse Zilliacus.