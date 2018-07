FOTO: Reuters FOTO: Reuters

RIO DE JANEIRO – A Sony Pictures Entertainment está sendo processada em uma ação coletiva por duas pessoas que se descreveram como ex-funcionários e acusam a companhia de não proteger dados de funcionários.

O processo contra o estúdio de Hollywood da Sony Corp, iniciado na segunda-feira em uma corte federal em Los Angeles, acusa a Sony de não proteger sua rede de computadores do ataque de hackers.

Os autores da ação pedem compensação por danos assim como serviços de monitoramento de crédito, seguro por roubo de identidade e outras assistências para qualquer ex ou atual funcionário norte-americano cujos dados foram comprometidos de maneira similar.

Representantes da Sony não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Hackers não identificados atacaram a rede de computadores da Sony no mês passado e divulgaram documentos internos que alegam terem sido roubados da companhia.

As divulgações de documentos causaram turbulência no estúdio e expuseram discussões internas importantes sobre o futuro da companhia.

A Reuters não conseguiu verificar a autenticidade dos documentos.

Nesta segunda-feira, executivos da Sony Pictures se dirigiram a funcionários em duas reuniões na Califórnia e afirmaram que a empresa irá se recuperar do episódio e que os funcionários não devem se preocupar com o futuro do estúdio.

/ REUTERS