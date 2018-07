Tim Morse, que ocupava o cargo interinamente, volta a ser diretor financeiro e Scott Thompson é o novo presidente

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

Scott Thompson assume presidência do Yahoo na semana que vem. FOTO: Paul Sakuma/AP

SÃO PAULO – O presidente do PayPal, Scott Thompson, foi nomeado presidente do Yahoo, informa o site em comunicado à imprensa nesta quarta-feira, 4. Ele substitui Carol Bartz, demitida por telefone em setembro do ano passado. Tim Morse, que ocupava a posição como interino, retorna a seu cargo anterior de diretor financeiro.

—-

Thompson ocupa o cargo na próxima segunda-feira, 9. Sob seu comando, o PayPal (divisão do eBay) solidificou sua posição de líder global em pagamento online, expandindo sua base de usuários de 50 milhões para mais de 104 milhões de usuários ativos em 190 países, diz o Yahoo.

“Seu profundo conhecimento do negócio online combinado com sua capacidade operacional e de formar equipe vai restaurar a energia, o foco e o impulso necessário para o crescimento de seu principal negócio e da entrega de maior retorno para os nossos acionistas”, afirma no comunicado o presidente do conselho do Yahoo, Roy Bostock.

Thompson foi vice-presidente sênior e diretor de tecnologia do PayPal antes de se tornar presidente, em 2008. Anteriormente, ele foi vice-presidente de soluções de tecnologia na empresa Inovant, subsidiária voltada para a tecnologia mundial da Visa. Também atuou como diretor de informação no Barclays Global Investors.

“O Yahoo é um ícone da indústria e eu estou muito empolgado com a expectativa de trabalhar com um dos melhores times do mundo online para construir a próxima era de sucesso do Yahoo”, diz Thompson no comunicado.

À venda? Líder no segmento de buscas na década passada, o Yahoo luta para competir com grandes atores da internet, como Google e Facebook. Desde a saída de Bartz, boatos envolvendo a compra da companhia surgem na imprensa.

O grupo chinês de e-commerce Alibaba, no qual o Yahoo tem participação de 40%, é um dos que estariam interessados na empresa. Ele teria contratado uma empresa de lobby em Washington, sinal de que estaria disposto a fazer uma oferta por todo Yahoo no caso de a negociação para compra da parte do Yahoo na Ásia não funcionar.

Também circularam rumores de que a Microsoft estaria interessada em comprar parte da empresa. A gigante dos softwares já tentou comprar o Yahoo em 2008 por US$ 47,5 bilhões, mas o negócio não foi concretizado.

*Atualizado às 16h18