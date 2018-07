Ballmer deixou a presidência da Microsoft em fevereiro. FOTO: Reuters Ballmer deixou a presidência da Microsoft em fevereiro. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O ex-presidente da Microsoft Steve Ballmer está deixando o Conselho de Administração da empresa de software seis meses após se aposentar e passar o cargo para o executivo Satya Nadella. Maior acionista individual da Microsoft, à frente até de Bill Gates, Ballmer declarou que não pretende se desfazer de seus papeis.

Em uma carta endereçada a Nadella e divulgada pela Microsoft nesta terça-feira, 19, Ballmer declarou que há meses estava refletindo sobre sua vida e, como agosto é o mês em que a Microsoft começa a preparar o chamado “Proxy Statement”, uma comunicação para os seus acionistas antes da reunião anual, para informá-los sobre os eventos importantes da reunião e dar-lhes informações suficientes para que eles possam votar, considerou o momento apropriado para anunciar a decisão.

“Eu não tive nenhum tempo para contemplar a minha vida pós-Microsoft até o meu último dia na empresa. Nos últimos seis meses desde minha saída, fiquei bastante ocupado. Uma combinação dos Clippers, contribuição cívica, ensino e estudo vem ocupando muito do meu tempo”, afirmou.

Fã de basquete, ele há tempos tentava adquirir um time para si, até encontrar a oportunidade de investir no Clippers. FOTO: AP

Ballmer comprou recentemente o time de basquete Los Angeles Clippers por US$ 2 bilhões e deve ter uma agenda atribulada nos próximos meses com o início da próxima temporada da liga americana de basquete dos EUA, a NBA, em outubro.

“A Microsoft está no meu sangue há 34 anos e sempre estará. Eu continuo amando discutir o futuro da empresa, testar novos produtos e enviar minha opinião. Adoro ler sobre o que acontece com a companhia. Podem contar comigo para manter as ideias fluindo”, diz ele na carta, afirmando que a empresa irá crescer e que ele irá se beneficiar disso por meio de suas ações.

Em resposta, Nadella, o atual presidente-executivo da empresa, agradeceu Ballmer pelos anos dedicados ao negócio e seus ensinamentos.