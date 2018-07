Antigos colaboradores do Wikileaks estão planejando lançar já na próxima semana uma iniciativa semelhante, o OpenLeaks, informou nesta sexta-feira, 10, a revista Forbes.

O site também receberá documentos secretos, mas, ao contrário do projeto do australiano Julian Assange, não os publicará de forma aberta e sim os distribuirá para meios de comunicação escolhidos pela fonte do vazamento. O comando ficará na mão do alemão Daniel Domscheit-Berg, que era o considerado o principal parceiro de Assange antes de desentender com ele, em setembro, por causa da maneira como ele dirigia a organização.

“Para limitar o poder do site, estamos separando os vazamentos de suas publicações. Não vamos publicar nenhum documento”, afirmou Domscheit-Berg. O Wikileaks vem sendo criticado porque não é um meio de comunicação tradicional, que investiga e comprava as revelações que recebe.

Domscheit-Berg disse à Forbes que, inicialmente, estabeleceu acordos com cinco jornais do mundo, mas que expandirá a colaboração com todos aqueles que quiserem participar. Ele também anunciou que lançará um livro chamado Inside Wikilekas (Por Dentro do Wikileaks, em tradução livre).

/EFE