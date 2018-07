Um grupo de antigos colaboradores do fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, anunciaram nesta quarta-feira, 1, que criarão um novo website nos mesmos moldes, até o fim do mês. O projeto também será dedicado a divulgar informação confidencial de governos.

A notícia foi dada pelo jornal alternativo alemão Die Tageszeitung. O tabloide revela que o novo site será tocado pelo até então porta-voz do Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, que deixou o portal depois de discussões fortes com Assange. Outros colaboradores do site também migrarão para o projeto de Domscheit-Berg, também por causa de desavenças com o fundador.

O ex-porta-voz disse que o novo portal fará tudo para que “o maior número de pessoas possível tenha acesso ao maior número de documentos possível” e que, na nova plataforma, o poder e a liderança também estarão “bem mais repartidos”.

/EFE