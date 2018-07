Criado em 2006, o blog The Secret Diary of Steve Jobs (O Diário Secreto de Steve Jobs, em inglês), tornou-se tão popular que até o próprio Steve Jobs, admitiu lê-lo. O blog ganhou fama ao revelar os bastidores do Vale do Silício, além de desfilar comentários ácidos – e divertidos – sobre jornalistas norte-americanos que cobrem a área de tecnologia, o próprio presidente da Apple e, é claro, o culto em torno dos produtos da maça.

Em entrevista ao ‘Link’, na semana passada, para pauta sobre o fim da ‘era iPod’ e o futuro da cultura na era digital, ele comprovou sua fama de bem informado. Leia abaixo o nosso papo com o Fake Steve Jobs, Dan Lyons, que era editor sênior da Forbes quando criou o personagem e trabalha atualmente na Newsweek:

“O próximo passo é a Apple tomar conta do negócio de TV e apagar as empresas de cabo. Em vez de pagar 100 dólares por mês para alguma empresa de cabo terrível você pagará 35 dólares para a Apple e assistir o que quiser”, prevê.

E continua: “A lição deixada pela iTunes Store é que as pessoas não necessariamente pagam por conteúdo, mas sim por conveniência. Você pode dizer que as pessoas na iTunes Store pagamr 99 centavos de dólar por canção, ou 1,29 dólares por canção. Mas o que você realmente está pagando é um sistema que funciona, é rápido e confiável e tem (quase) tudo que você quer comprar. Além disso, um ótimo programa para gerenciar tudo isso em sua casa. Embora, sejamos honestos, o iTunes está ficando um pouco inchado e está começando a parecer um Fusca, da Volkswagen, tentando levar uma casa em suas costas”.

“Spotify, Hulu, Google Books, etc. são todos bons exemplos, mas nenhum deles é completo o suficiente. Alguém – adivinhe quem? – precisa se dedicar e juntar tudo isso sob um grande guarda-chuva, com uma única interface e um único lugar em que as pessoas possam administrar todo o seu conteúdo, livros, filmes, músicas, etc. Atualmente isto é tudo muito fragmentado e essas empresas estão trabalhando em produtos isolados”, afirma.

*Observação: curiosamente, no final de semana, a Apple anunciou a compra do serviço de streaming de música Lala. Será que o verdadeiro Jobs está tramando um “iTunes” web-based, com o conteúdo sendo acessado diretamente na internet, sem a necessidade de baixar nada? É esperar para ver.

“As pessoas vão pagar por filmes e músicas que estão na nuvem. Por que não? Eles pagam para ver filmes nos cinemas. Eles pagam para ir a concertos que não estão autorizados a gravar. Eles pagam por revistas que jogam fora assim que terminam de ler. Livros? Eu não sei. As pessoas querem agarrar aos livros, acredito. Mas, para mim não muda nada, afinal o livro ainda estará lá em sua biblioteca pessoal só que “na nuvem”. Qual o problema?”, conclui.

Leia também:

Steve Jobs voltou. E o Fake Steve também