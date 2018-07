Um executivo da Apple preso na sexta-feira, 13, responde nesta segunda-feira judicialmente por 23 acusações de lavagem de dinheiro, desvio de verba, e por aceitar suborno de mais de um milhão de dólares de seis empresas asiáticas em troca de privilégio na escolha de contratos.

De acordo com reportagem do jornal Wall Street Journal, o caso é que Paul Shin Devin, que gerenciava o setor de fornecimento para a Apple, estaria recebendo dinheiro em troca de informação privilegiada às fabricantes de equipamento eletrônico interessadas em faturar contratos com a empresa de Jobs.

A Apple, por meio de porta-voz, condenou publicamente as ilegalidades cometidas e disse possuírem “tolerância zero com comportamento desonesto dentro e fora da empresa”.

Devine presta depoimento à corte federal dos Estados Unidos na tarde desta segunda-feira.