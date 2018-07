A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, trouxe Stephen Elop, chefe da divisão de negócios da Microsoft, para substituir seu criticado presidente-executivo e conduzir esforços para competir no mercado de smartphones.

O canadense Elop assumirá o posto de Olli-Pekka Kallasvuo em 21 de setembro, a quem a empresa vem procurando substituir há vários meses.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Às 9h02 (horário de Brasília) as ações da Nokia subiam 3,55%.

“É bom que algo esteja acontecendo”, disse Inge Heydorn, gestor de fundos na Sentat Asset Management. “Eles tiveram problemas por muito tempo e têm ficado atrás na curva de tendências dos últimos anos. Acho que seria bom ter novas influências e ideias”, disse Heydorn.

A contratação de Elop, 46 anos, é uma grande mudança no primeiro escalão da empresa — ele é o primeiro não finlandês a tocar a empresa de 145 anos de história. Ainda, oito dos atuais 10 conselheiros são finlandeses.

Sob a administração de Kallasvuo, que passou mais da metade da vida na empresa, a Nokia vem sofrendo para ficar perto dos concorrentes no crescente segmento de celulares inteligentes.

A Nokia informou que Kallasvuo receberá um pacote de compensação de 4,6 milhões de euros (5,8 milhões de dólares).

Quando assumiu o comando da Nokia em 2006 do antigo presidente-executivo Jorma Ollila, que agora é presidente do conselho de administração, ele prometeu melhorar a posição da Nokia nos Estados Unidos e iniciou campanha estratégica para serviços online. Mas até agora há pouca evidência de sucesso em ambas as frentes.

“Elop enfrenta uma tarefa difícil. A Nokia perdeu liderança em celulares sofisticados e tem enfrentado dificuldades em serviços de Internet. Todos os olhos estão sobre a estratégia que ele adotará para resolver isso”, disse Ben Wood, diretor de pesquisa da CSS Insight.

Microsoft e Nokia são colaboradores de longa data e em agosto do ano passado formaram uma aliança para levar aplicativos Office para aparelhos da Nokia.

A companhia finlandesa não tem um smartphone de sucesso desde o lançamento do N95 em 2006 e perdeu a liderança no segmento para o iPhone, da Apple.

Na Microsoft, Elop ajudou a empresa a desenvolver versões online de programas como o Word, Outlook e Excel, que os usuários podem acessar inclusive por dispositivos móveis, uma grande mudança para a gigante do software que fez fortuna com programas que precisam de instalação.

(REUTERS)