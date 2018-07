NOVA YORK – Um executivo do Google chegou com segurança ao solo neste fim de semana após saltar de um balão gigante que flutuava na estratosfera a mais de 40 quilômetros sobre o Estado norte-americano do Novo México, um feito que quebrou a barreira do som e um recorde mundial de altitude.

Alan Eustace, um vice-presidente sênior do Google, subiu 41.420 metros em um enorme balão pouco antes do amanhecer na sexta-feira, segundo a Paragon Space Development.

Após passar cerca de 30 minutos “experimentando as maravilhas da estratosfera”, ele saltou, disse a companhia, que projetou o traje especial pressurizado e o sistema de suporte à vida de Eustace.

O salto superou o recorde cravado pelo austríaco Felix Baumgartner em 14 de outubro de 2012, depois que ele saltou sobre o Novo México a uma altura de 39.045 metros.

Eustace ficou em queda livre por cerca de 4 minutos e meio antes de aterrissar a pouco mais de 112 quilômetros de seu ponto de partida, marcando o novo recorde mundial para o mais alto salto em altura e quebrando a barreira do som.

“Em queda livre rápida, Alan experimentou um curto período quase sem peso e dentro de 90 segundos havia ultrapassado a barreira do som”, disse a Paragon em seu site. Eustace, que trabalha no Google desde 2002, é um piloto e paraquedista, disse a Paragon.

“Sempre me perguntei: e se fosse possível projetar um sistema que permitisse que humanos explorassem a estratosfera com tanta facilidade e segurança como fazemos no oceano?” disse Eustace, segundo a Paragon.

