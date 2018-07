O presidente do portal e provedor de acesso iG, Fabio Coelho, deve assumir um cargo de presidente no Google, de acordo com reportagem do site da revista IstoÉ Dinheiro, publicada na manhã desta terça-feira, 22. O Google, porém, não quis comentar o caso e nem confirmou a informação. Segundo a reportagem, a contratação de Coelho pode ser anunciada nesta terça ou quarta-feira, para assumir um cargo de presidente do Google no Brasil ou da América Latina.

O iG divulgou nota afirmando que o executivo Pedro Ripper, diretor de estratégia corporativa e novos negócios da Oi, acumulará a função de presidente do iG a partir de segunda-feira, 28, quando Fabio Coelho deve deixar oficialmente o cargo. O iG foi comprado pela BrasilTelecom em 2004, que depois passaria por um processo de fusão com a Oi. Coelho foi presidente do iG por um ano e meio.

No dia 14, o Facebook anunciou a contratação do então presidente do Google para a América Latina, Alexandre Hohagen, para o cargo de vice-presidente de vendas da região. Na segunda-feira, 21, o Link mostrou que o Facebook já recebeu o registro comercial para operar no Brasil e montar seu escritório que será comandado por Hohagen no País.

O vice-presidente sênior para as Américas do Google, Dennis Woodside, acumula o cargo de Hohagen desde a saída do executivo para o Facebook. Segundo a revista, o Woodside está no Brasil para anunciar a contratação de Coelho, que teria pedido demissão na segunda-feira, 21.