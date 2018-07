Dois executivos de altos cargos deixarão a AMD após a inesperada demissão do presidente-executivo pela diretoria da empresa no mês passado.

O executivo-chefe de operações e presidente-administrativo, Bob Rivet, e o vice-presidente de estratégia corporativa, Marty Seyer, vão deixar a companhia, mas permanecerão brevemente na empresa para ajudar no período de transição, comunicou a AMD por e-mail.

A saída dos executivos se seguiu à abrupta demissão do presidente-executivo, Dirk Meyer, em janeiro. A decisão foi tomada por membros da diretoria devido a preocupações com a falta de iniciativas da empresa no mercado de aparelhos móveis.

A AMD afirmou que Rivet e Seyer irão deixar a companhia para buscar novas oportunidades.

Em outubro, Meyer afirmou a analistas que a AMD iria esperar que o mercado de aparelhos móveis cresça mais antes de desenvolver microprocessadores para esse tipo de equipamento, mesmo considerando a canibalização do mercado de laptops pelos aparelhos como o iPad, da Apple.

A AMD está se focando em produzir chips para PCs e servidores, e compete diretamente com a Intel.

