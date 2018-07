Agora, seguindo a linha “se o inimigo é mais forte do que você, junte-se a ele”, o país lançou um site caprichado e dedicado ao poderio militar chinês. É a página do Departamento de Defesa da China.

O site entrou no ar hoje e ainda está em início de operação (alguns espaços da home, por exemplo, ainda não foram preenchidos). A página é bilíngue, está em chinês e em inglês, e tem o objetivo de “permitir que o mundo tenha uma melhor percepção da política de defesa nacional chinesa, ajudar a melhorar trocas e cooperações, expor diante do mundo a imagem do exército como uma força pacífica e, ainda, divulgar a modernização do órgão”.

Qual é a importância disso? Bem, os governos estão cada vez mais convencidos da importância da internet. E, só neste ano, vimos as manifestações no Irã ganharem voz via rede e testemunhamos um ataque global a serviços online como Twitter e Facebook que tinha como objetivo calar um blogueiro georgiano que incomoda o governo russo. Isso só para ficar nos dois casos mais emblemáticos.