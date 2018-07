Os verdadeiros fãs da saga Guerra nas Estrelas sabem que ela nunca foi pensada como uma trilogia e que George Lucas só adicionou o termo “Episódio IV” no início do primeiro filme da série depois que ele tornou-se um sucesso gigantesco. Mas muitos sabem que, uma vez transformado o primeiro filme em quarto episódio, Lucas tornou-se obcecado com a possibilidade de esticar seu sonho adolescente de ficção científica em uma saga de três, seis, nove filmes! Os seis primeiros já assistimos – incluindo a vergonhosa trilogia anterior aos filmes originais, que foram feitos na virada do milênio -, os três últimos eram lenda.

Até este fim de semana, quando, durante a convenção C2E2 em Chicago, nos Estados Unidos, o diretor de relações com fãs da Lucasfilme Steve Sansweet deixou escapar uma pequena frase que pode ter entregue os próximos passos da saga. Enquanto respondia perguntas em relação ao relançamento dos seis filmes em Blu-ray, ouviu de um fã o comentário de que “eu amaria assistir novas aventuras depois do Retorno de Jedi com nossos personagens favoritos, Luke, Han e Leia”. E Sansweet respondeu: “E você verá, com um novo tipo de animação”.

É clássico o interesse de George Lucas em produzir filmes sem atores – como também é clássica sua falta de talento para lidar com pessoas, daí seus filmes não serem propriamente bons. Mas desde que se aventurou em contar as primeiras partes da história dos Skywalker, ele já tinha em mente que tentaria suprimir atores da equação. Só conseguiu fazer isso com os figurantes. Mas desde então vem trabalhando em novos tipos de animação (com a série de desenhos para a TV Clone Wars, que depois foi para o cinema) e pode ser que consiga fechar os três últimos episódios neste novo formato.

E você achava que só os Beatles conseguiam se reinventar tanto…