Loja da Apple foi lançada hoje em 56 países; russos e indianos pagam mais barato por músicas

SÃO PAULO – Depois de lançar o iTunes 11 na semana passada, a Apple estreia nesta terça-feria, 4, a iTunes Store na Rússia, Turquia, Índia, África do Sul e em mais 52 países, alcançando agora um total de 119 países.

FOTO: REPRODUÇÃO

Para os novos países, a Apple fez acordos com gravadoras e seleo independetes para incluir artistas locais. “ Elka na Rússia, na Turquia Sezen Aksu, Rahman AR na Índia, e Zahara na África do Sul”, diz o comunicado da imprensa. Artistas internacionais, como Beatles, Coldplay e Taylor Swift também estão dísponiveis, além dos livros, filmes e aplicativos, além de serviços como o iMatch e iCloud.

Os preços das canções deve seguir o mercado local de cada país. Na Rússia a média é de US$ 0,48 e na India US$ 0,12. O Brasil, por exemplo, segue a média dos EUA, onde cada faixa custa cerca de US$ 0,99.