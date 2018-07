Explicando a tecnologia com papel; caneta e tesoura

A Common Craft é uma empresa norte-americana que produz tutoriais em vídeo sobre a web 2.0. É como a seção Saiba como, aqui do Link, só que na linguagem do YouTube. Os donos da companhia, o casal Lee e Sachi LeFever, querem tornar as inovações tecnológicas mais acessíveis, usando uma linguagem didática e fugindo de especificidades técnicas. Não importa se explicam o que é Social Bookmarking, Wikis ou mídias sociais. Desde o seu primeiro vídeo, em 2007, a técnica é a mesma: uma voz em off, papel, caneta e tesoura.

03/08/2009 | 19h11

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo