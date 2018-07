A forte demanda por smartphones estimulou ainda mais o volume do mercado geral de celulares no primeiro trimestre, e fez da Apple, fabricante do iPhone, um dos vencedores no mercado, informaram grupos de pesquisa na sexta-feira, 29.

A IDC estimou em 20% o crescimento do mercado no primeiro trimestre, com a ajuda de fortes ganhos de fabricantes menores mas redução nas participações dos três líderes — Nokia, Samsung Electronics e LG Electronics.

As vendas do iPhone mais que dobraram ante as do período em 2010, com a ajuda das fortes vendas da Verizon Wireless e de novas operadoras em outros mercados. A participação de mercado da empresa subiu a 5%.

“O iPhone uma vez mais vendeu particularmente bem nas regiões economicamente desenvolvidas do planeta, como América do Norte e Europa”, afirmou a IDC.

A Apple agora está se aproximando da LG, que detinha 6,6% do mercado no primeiro trimestre. A participação da Nokia caiu a 29%, ante 25% no período em 2010, segundo a IDC.

A Strategy Analytics estimou os embarques de celulares como 17% o superiores aos do primeiro trimestre de 2010, devido à demanda por smartphones nas regiões maduras e a modelos cada vez mais populares com múltiplos chips nos mercados emergentes.

“O primeiro trimestre de 2011 foi marcado por perturbações na cadeia de suprimento relacionadas à tragédia do terremoto no Japão e pela falta continuada de alguns componentes, tais como telas de toque, chips de memória e câmeras,” disse Neil Mawston, analista da Strategy Analytics.

Mawston disse que a escassez de componentes pode continuar por ao menos os próximos seis a nove meses, restringindo volumes ou elevando os preços dos insumos, mas que os desafios operacionais causados por isso continuariam a ser pouco relevantes para a maioria dos fabricantes.

