Depois de uma bem sucedida passagem por São Paulo, a exposição interativa Rebobine, Por Favor criada pelo criativo diretor francês Michel Gondry se prepara para aterrissar no Rio de Janeiro, a partir da próxima terça-feira, 9.

Na comédia homônima dirigida por Gondry e que já está disponível em DVD, Jack Black e Mos Def vivem uma dupla que, após apagar acidentalmente as fitas VHS da locadora em que um deles trabalha, passa a recriar os filmes destruídos (como Robocop e Os Caça-Fantasmas) em versões toscas ou “suecadas” (sweded, em inglês), como eles chamam no filme.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/zNHeq_yv-SU" width="480" height="385" wmode="transparent" /]

Mesmo antes do lançamento, Gondry explorou, com grande sucesso, a “suecagem” na campanha de marketing do longa. A brincadeira virou até mania no YouTube. É possível encontrar versões de fãs para Kill Bill, O Senhor dos Anéis, Forrest Gump, entre muitos outros.

A idéia do “faça você mesmo” está na essência da exposição, que fica no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, até 9 de agosto. Lá visitantes previamente inscritos no site do evento recebem orientação para criar os seus próprios curtas em cenários reais do filme. Como no longa, o resultado fica disponível para “locação”, em uma loja cenográfica que faz parte dos cenários. Confira! Eu fui e recomendo.