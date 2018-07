A Suprema Corte dos EUA decidiu: videogame é arte. Cabe agora aos designers, programadores, escritores e executivos nos mostrarem o que são capazes de produzir

Seth Schiesel

The New York Times

Agora é lei nos Estados Unidos que videogames são arte. Agora é lei que videogames são uma forma criativa, intelectual e emocional de expressão e engajamento, tão fundamentalmente humana como qualquer outra.

“Como os livros, peças e filmes que os precederam, os games comunicam ideias – e até mensagens sociais – por meio de muitas formas literárias familiares (como personagens, diálogos, trama e música) e de recursos distintos do meio (como a interação do jogador com o mundo virtual)”, escreveu o juiz Antonin Scalla para a Suprema Corte na segunda-feira, 27, em um caso que nasceu de uma tentativa da Califórnia de proibir a venda de games violentos a menores. “Isso basta para conferir proteção da Primeira Emenda” – a lei da liberdade de expressão.

Ótimo, fico muito feliz que cuidaram disso.

Não é em toda década que uma nova forma de mídia entra oficialmente para uma categoria especial considerada vital para o funcionamento de uma sociedade pluralista e democrática. A última grande foi o cinema, há cerca de 60 anos.

E agora os games – por mais vulgares, toscos, abjetos e absolutamente indefensáveis que eles com frequência possam ser – foram por fim plenamente reconhecidos como um elemento digno de nossa cultura.

Evidentemente, aqueles de nós que de fato jogam games já imaginavam isso há muito tempo. Sabíamos que os games mais importantes não eram apenas questão de tecnologia ou coordenação neuromuscular, mas de encontrar novas maneiras de explorar e pensar as relações humanas e o mundo que nos cerca.

Nem todos os jogos possibilitam isso. Nem mesmo a maioria deles. A maioria dos games é lixo insípido. Mas, é claro, o que é um lixo insípido para uma determinada pessoa – seja ele livros, filmes, programas de TV ou jogos – pode ser uma obra-prima para outra. A questão é que, como princípio básico, as decisões sobre validade, valor e importância devem ser deixadas ao indivíduo e protegidas de decisões políticas. Esse é o sentido da Primeira Emenda.

Classificação. Como alguém que joga centenas de horas de games violentos por ano, eu reconheço que muitos deles são extremamente impróprios para crianças. Seria tão inescrupuloso permitir que uma criança ficasse vendo – para não dizer controlasse – as cenas sanguinolentas de alguns jogos, quanto deixá-las assistir a um filme com cenas de sadomasoquismo pornô proibido para menores.

Em um jogo como Grand Theft Auto 4, ambientado numa representação satírica de Nova York, certamente haverá jovens de 16 anos que farão nada menos que embarcar numa orgia de crimes violentos virtuais. E há também jovens intelectualmente precoces de 14 anos que apreciarão a ácida contundência do game contra a vacuidade americana contemporânea vista pelos olhos de um imigrante balcânico chamado Niko Bellic.

Isso não significa que os lojistas devam vender qualquer coisa a qualquer um. A indústria de jogos adotou um sistema interno de classificação e obrigatoriedade que é no mínimo tão eficaz quanto o sistema igualmente privado e voluntário de Hollywood. Ele exige apenas que qualquer indústria de mídia dê aos pais informações completas sobre o conteúdo sexual e violento dos produtos que vendem.

Mas, como o tribunal sentenciou, decidir a quais ideias as crianças podem ser expostas não cabe ao governo.

Consciência. Eu fiquei particularmente lisonjeado porque um artigo meu foi citado pelos magistrados. Concordo com a posição deles – e minha – de que as pessoas estão interagindo com os games de maneiras cada vez mais interativas e naturais.

Mas, embora eles se concentrem na ideia de que a interatividade pode vir a tornar games violentos mais perigosos, acredito que o envolvimento com o game pode tornar o jogador mais consciente das consequências potenciais de seus atos reais.

O jogador capaz de imitar o movimento de girar um bastão para acertar uma caveira – possibilidade levantada no tribunal (embora eu não saiba de que jogo) – só pode se tornar mais consciente da brutalidade desse ato.

Como questão prática, os pais deveriam controlar muito mais o que seus filhos jogam do que os filmes a que assistem.

Mas a real importância da decisão da Suprema Corte não repousa em questões de ordem prática. As leis tanto refletem como moldam as sociedades que as criam. Essa decisão reflete uma sociedade em que os games já se tornaram a mais vibrante forma de entretenimento em décadas.

A verdadeira questão é como essa decisão molda hoje a sociedade. A indústria de games há muito reclama, como um adolescente, que “eles não nos compreendem”.

Isso levou os criadores de jogos, como jovens emburrados, a se expressarem de outras maneiras, promovendo, por exemplo, games antissociais.

Agora que o setor finalmente conseguiu o que pedia. Ele não precisa mais se fazer de vítima incompreendida e ofendida. Chegou a hora de crescer e mostrar ao mundo o que ele pode fazer com o respeito recém-conquistado. Será para produzir lixo ou o setor usará à altura a oportunidade que lhe foi concedida?

Os jogos são arte. Cabe agora aos designers, programadores, artistas, escritores e executivos nos mostrarem a arte que são capazes de produzir.

/ Tradução de Celso Paciornik

