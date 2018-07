Descontos de até 70% serão oferecidos em diversos produtos

O Grupo Pão de Açúcar vai promover nesta sexta, 25, por meio da bandeira Extra, ação promocional inspirada na “Black Friday”, tradicional evento norte-americano, o que pode resultar em um aumento anual de 70% nas vendas dos itens envolvidos.

A varejista inaugurou a ação em 2010, quando as ofertas eram disponibilizadas apenas pela Internet. Segundo a companhia, serão oferecidos descontos de até 70% em diversos produtos das 4h a meia-noite de sexta, 25.

A “Black Friday”, que ocorre no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, marca o início da temporada de vendas de fim de ano.

“Os estoques foram reforçados para atender a demanda de consumidores em busca dos descontos”, disse o diretor de operações de varejo para São Paulo do Pão de Açúcar, Geraldo Monteiro, em nota.