SÃO PAULO – Com o cenário econômico incerto e as mudanças nos hábitos dos jogadores, a fabricação de consoles despencou 24% em 2014 no País.

De acordo com dados divulgados pela Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), o número de unidades produzidas caiu de 1,4 milhão para 1 milhão entre um ano e outro. Com isso, o faturamento diminuiu de R$ 800 milhões para R$ 633 milhões. Em Manaus, são produzidos aparelhos como o Xbox 360, Xbox One e PlayStation 3.

“Os números refletem, em parte, as dificuldades impostas pelo cenário econômico mundial que se apresentou no ano passado, o que levou empresas deste e de outros setores a readequarem seus investimentos, impactando as linhas de produção e geração de empregos”, afirmou José Jorge do Nascimento Júnior, coordenador-geral de Acompanhamento de Projetos Industriais da Suframa, ao UOL Jogos.

A queda pode também ser um reflexo da mudança de hábitos do gamer brasileiro, que está diversificando as plataformas que usa para jogar. A pesquisa Game Brasil 2015 aponta que 82% dos brasileiros hoje utilizam o celular para jogar, um aumento de 10% em relação a 2013. No mesmo período, a porcentagem de usuários que joga em consoles de 66% para 56,2% (ver imagem acima).

Como consequência da retração, a mão de obra do segmento registrou queda de 6%, segundo a Suframa. Em 2013, a média anual dos fabricantes foi de 2.796 empregados diretos, enquanto que em 2014 caiu para 2.444.