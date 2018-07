O cofundador Mike Lazaridis e Jim Balsillie, dois dos executivos de cargo mais alto há 20 anos na empresa, renunciaram

Mike Lazaridis, à esquerda, e Jim Balsillie durante encontro anual com investidores no Canadá. FOTO: Mike Cassese/Reuters

WATERLOO – Os copresidentes-executivos da Research In Motion, Mike Lazaridis e Jim Balsillie, cederam à pressão de investidores e renunciaram de seus cargos, entregando o posto máximo a um executivo de dentro da companhia fabricante do BlackBerry.

Thorsten Heins, um ex-executivo da Siemens que subiu dentro da cadeia de gerência da RIM desde que entrou na empresa em 2007, assumiu como presidente-executivo no sábado, informou a companhia no domingo.

A mudança encerra duas décadas de parceria entre Lazaridis e Balsillie no comando da companhia que agora enfrenta crescente pressão competitiva da Apple e do Google.

Com o preço da ação da RIM caindo aos menores níveis em oito anos, uma onda de rumores nos últimos meses passou a envolver a empresa sobre uma eventual venda. Investidores apontavam a presença forte de Lazaridis e Balsillie como um motivo para uma venda ser difícil.

Investidores ativos pediam nos últimos meses a entrada de um líder “transformador”, que pudesse revitalizar a linha de produtos da RIM e ressuscitar sua imagem de empresa de tecnologia de ponta.

