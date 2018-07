MOSCOU – A desenvolvedora russa de modems Yota Devices lançou seu primeiro smartphone nesta quarta-feira, 4, com a esperança de que sua nova tela de dois lados permita que ela entre nos mercados na Europa e no Oriente Médio e tome participação de rivais.

A Rússia é um importante mercado para fabricantes de celulares como Apple e Samsung, mas até agora não teve sucesso no desenvolvimento de smartphones. A Yota Devices, sediada em Moscou, planeja vender o telefone em 20 países no ano que vem após fazer sua estreia em 2013 na Rússia, Áustria, França, Alemanha e Espanha.

“Se tivermos acertado, ficaremos felizes, pois de dois a três anos todos vão nos copiar”, disse o presidente-executivo da Yota, Vlad Martynov, se referindo ao sucesso dos iPhones da Apple desde seu lançamento em 2007. Ele atualmente não tem planos para um lançamento no competitivo mercado dos EUA.

O YotaPhone, montado na China a partir de componentes fabricados no Japão e em Taiwan, conta com uma tela de LCD iluminado de um lado e uma tela de papel eletrônico projetada para imitar a aparência de tinta comum em papel do outro, que fica sempre ligada.

O telefone, baseado no sistema operacional Android do Google, estará disponível a partir de 19.990 rublos (US$ 600) em lojas na Rússia, ante um preço de cerca de 29 mil rublos (US$ 870) pelo iPhone 5c da Apple com as mesmas especificações de memória.

Como funciona

O aparelho já havia sido apresentado pela empresa na feira de aparelhos móveis de Barcelona, a Mobile World Congress, em fevereiro.

Na época, o porta-voz da empresa afirmou que o aparelho chegaria “a todos os grandes mercados do mundo, inclusive o Brasil e toda a América Latina” até o início de 2014.

A tela traseira usa a tecnologia EPD (sigla para algo como “tela de papel eletrônico”), algo bem próximo do E-ink (tinta eletrônica) usada nos aparelhos Kindle, da Amazon. As vantagens, segundo a empresa, são muitas. Como, por exemplo, conforto para se ler notícias ou e-books, a economia de bateria que a segunda tela proporciona, além de uma relação diferente com o aparelho e com as constantes notificações gerada por ele.

Isso porque a segunda tela não “espelha” a tela principal, mas, com o auxílio de alguns gestos — deslizando o dedo na parte de baixo da esquerda para a direita ou passando dois dedos de cima para baixo — exibe notificações e conteúdos de recursos específicos, como por exemplo o feed de redes sociais como Facebook e Twitter e notificações de mensagens SMS. Há, entretanto, um recurso de reprodução da tela principal que pode ser bastante útil para se, por exemplo, gravar um trecho do Google Maps. A imagem continua a ser exibida mesmo com o aparelho desligado.

Suas especificações são: processador Qualcomm Snapdragon S4, 2GB de RAM, tela de 4,3 polegadas, câmera de 12 MP, NFC, além de ser compatível com LTE 4G.

/Com informações da Reuters (Foto: Maxim Shemetov/Reuters)