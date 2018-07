As ações das principais fabricantes de novos modelos de smartphone com o software Android, do Google, vêm tropeçando nos últimos meses com um movimento geral de venda.

Entre as empresas do setor que devem lançar smartphones com o sistema operacional ainda este ano estão Motorola, Samsung, ZTE e Lenovo. O software aberto Android vem se tornando o preferido de muitas fabricantes de celular menores.

As ações da Motorola caíram para seu nível mais baixo em quase dois meses antes de voltarem a subir, enquanto a fabricante de chips Marvell Technology, que também aposta suas fichas no Android, despencou para seu nível mais baixo em mais de sete meses no começo de julho.

Já os papéis da ZTE registraram queda de 26%, e a Lenovo perdeu cerca de um quarto de seu valor desde que fechou a um preço recorde no final de abril.

No primeiro trimestre do ano, as vendas globais de aparelhos com Android chegaram a 5,21 milhões de unidades, bem maior que as 575.300 unidades vendidas no mesmo período em 2009, dando ao Google o quarto lugar, com uma participação de 9,6%, no mercado de sistemas operacionais para smartphones, segundo pesquisa Gartner.

De acordo com o grupo de estudos, isso levou o Windows Mobile, da Microsoft, a perder sua posição no ranking pela primeira vez.

“É possível chegar a 10% (de participação de mercado) ainda este ano por que em breve teremos a HTC em Taiwan, além dos aparelhos da Motorola e da Samsung que venderão muito bem”, disse a analista do mercado de celulares da Yuanta Research, Bonnie Chang, que acredita que o Android atingirá a marca dos 15% de participação de mercado no ano que vem.

/BAIKER LI (REUTERS)