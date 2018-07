A Hon Hai, uma das empresas chinesas que montam o iPhone da Apple, enfrenta novas acusações de abusos trabalhistas em suas fábricas na China em dois relatórios que afirmam que as condições não tiveram melhorias, apesar das promessas da empresa após uma sequência de suicídios dos empregados.

O relatório é baseado em entrevistas com mais de 1,7 mil trabalhadores e foi elaborado por 20 universidades da China, de Hong Kong e de Taiwan. Eles criticam a Hon Hai por jornadas de trabalho exaustivas, uma cultura de trabalho “militar” e o uso de estudantes universitários e alunos bolsistas nas linhas de produção para reduzir custos.

A Hon Hai e a unidade da Foxconn, com sede em Hong Kong, que produz iPhones e iPads para a Apple, além de produtos para a Dell e a HP, desqualificaram o relatório como “acusações não confirmadas” e disseram que tratavam e pagavam bem seus trabalhadores.

“A Foxconn Technology Group rejeita firme e categoricamente os relatórios divulgados em meios de comunciação internacionais e chineses que atribuem a uma pesquisa de acadêmicos e estudantes sobre um suposto abuso aos empregados, a práticas trabalhistas ilegais e condições insalubres em nossas operações na China”, afirmou o comunicado da empresa.

Hon Hai, o maior fabricante de eletrônicos do mundo, e a Foxconn foram criticados no passado por causa do suicídio de 13 trabalhadores em suas fábricas na China, que ativistas afirmam que ocorreram por causa das duras condições de trabalho da empresa taiwanesa e uma rígida cultura corporativa.

Nos últimos anos, multinacionais como a Honda Motor, têm recrutado cada vez mais estudantes do ensino técnico, pagando salários menores e retirando benefícios.

“É comum agora em todo o delta do rio Perla em qualquer setor de fabricação”, disse Geoffrey Crothall no Boletim Trabalhista da China e de Hong Kong, que acrescenta que tais bolsistas assinam contratos sem garantias trabalhistas e sem seguro contra acidentes. “Em termos de proteção legal, estão em uma terra de ninguém”, acrescentou.

Desde os suicídios, a Hon Hai se comprometeu a melhorar as condições de vida de seus 937 mil trabalhadores na China, elevando salários, reduzindo horas extras e construindo novas fábricas no interior do país para permitir aos trabalhadores imigrantes ficarem mais próximos de suas cidades de origem.

Porém, o relatório baseado em entrevistas com empregados realizadas entre junho e agosto, apontou que o ritmo de trabalho seguia o mesmo ritmo implacável.

Hon Hai disse que apenas 7,6% de sua força de trabalho são de bolsistas e que as horas extras são feitas voluntariamente.

“A Foxconn não é perfeita, mas nós tomamos nossa responsabilidade com nossos empregados com muita seriedade”, disse a empresa.

As grandes marcas de eletrônicos, como a Apple, também foram acusadas de pressionar os trabalhadores chineses e os proprietários ao limite.

A Apple se negou a fazer comentários.

A empresa de pesquisa de mercado iSuppli estima que o iPhone 4 tenha um custo de produção na CHina de US$ 6,54 por unidade, ou apenas 1,1% do seu preço de venda nos EUA, enquanto que o lucro da Apple fique por volta de 60%.

