Chamadas online gratuitas também podem ser realizadas pelo aplicativo Facebook Messenger

SÃO PAULO – O recurso para realizar ligações via Wi-Fi ou 3G pelo aplicativo do Facebook para iOS ou Android já estava disponível desde janeiro em alguns países. Agora, chegou ao Brasil.

—-

O serviço é similar a aplicativos como Skype ou Viber, e permite ligações gratuitas entre usuários da rede social. Basta ter em seu dispositivo a última versão do aplicativo do Facebook ou o Facebook Messenger para iOS ou Android.

Para fazer uma ligação, escolha o contato desejado, seja clicando no botão do canto superior direito que mostra a lista de amigos ou acessando diretamente o perfil da pessoa (neste último caso, selecione a opção “Mensagem”).

A seguir, clique no botão “i”. Se o contato também tiver a última versão do app instalada e estiver conectado a uma rede Wi-Fi ou 3G, abaixo de sua foto aparecerá a opção “Ligação gratuita”. Ao clicar no botão, o sistema inicia a chamada ao amigo desejado.

O Link testou o recurso em uma chamada de um celular com iOS para outro com o sistema Android. A ligação foi completada com sucesso, mas há um “atraso” de alguns segundos, como em outros serviços de ligações pela internet. Contudo, por ser uma ligação gratuita, vale a pena testar.