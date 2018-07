Recurso tem poucas funcionalidades, mas é ferramenta importante para manutenção dos dados

SÃO PAULO – Promessa antiga do Twitter, o recurso para baixar o histórico de tweets foi lançado no ano passado para pouco usuários, mas talvez já esteja disponível na sua conta, caso use o Twitter em inglês.

Através da assessoria, o Twitter não confirmou se a opção já chegou a todos os usuários. Porém, o recurso apareceu na nossa conta (@EstadaoLink) nesta semana. Já na minha conta pessoal, por exemplo, bastou trocar o português pelo inglês para ganhar o acesso a opção de download do histórico.

Para encontrar o download é simples. Em Settings, ele é a última opção na seção Account, logo abaixo da opção para selecionar o seu país. Basta fazer a requisição do download para receber o e-mail com o link para download. “Tenha em mente que esse download pode conter conteúdo sensível, por isso tome cuidado antes de compartilhá-lo”, alerta o Twitter no e-mail.

No arquivado zipado você recebe seu histórico no formato HTML, para ver direto no seu browser, e nos formatos CSV, JSON, divididos por mês e ano.

Testando a versão HTML, indicada pelo Twitter como “melhor forma” de usar os dados, pouca coisa pode ser feita além de passear pelo histórico. Checar o primeiro tweet pode ser divertido. O primeiro do Link foi “Começando as transmissões do Twitter do Link” no dia 17 de setembro de 2008. Mas a conta só engrenou em junho de 2009, mês em que postou mais de 500 tweets.

O gráfico comparando o volume de tweets por mês também é interessante, fornecendo um desenho claro da intensidade em que você usou o Twitter ao longo do anos. Mas é só isso.

A importância maior dessa ferramenta é oferecer de maneira oficial dados importantes, dependendo da maneira como você utiliza o Twitter, para serem salvos. O microblog estava devendo uma ferramenta do tipo, que já existe em serviços do Google e no Facebook.

Não há previsão para o lançamento da ferramenta em português.