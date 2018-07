O Facebook e a Microsoft anunciaram na quarta-feira, 13, uma nova parceria que colocas as páginas compartilhadas por seus amigos da rede social por meio dos botões “Curtir” entre os resultados de busca do Bing.

O acordo estende uma parceria já existente entre as empresas e é um grande passo no mercado da busca social. Ele coloca a Microsoft em vantagem em relação ao gigante Google (pelo menos nesse aspecto) por possibilitar que os usuários personalizem essa função de busca pelo Facebook Instant Personalization — que ligará o buscador à sua conta na rede social.

A partir de agora, a página de resultados terá um módulo apenas para resultados do Facebook, que mostrará o que seus amigos já gostaram sobre aquele assunto. O mesmo vale para pesquisa por nomes de pessoas: aparecerá no topo da lista o perfil de quem mais conhece amigos seus.

Durante a conferência de anúncio da parceria, Yusuf Mehdi, vice-presidente de Audiência Online da Microsoft, afirmou que busca por nome de pessoas correspondem a aproximadamente 4% do total e que o Bing está em um esforço para “melhorar dramaticamente” esse tipo de pesquisa. Assim como o Facebook, o Bing irá recomendar novos amigos aos usuários baseando-se em amizades mútuas.

Microsoft e Facebook disseram, ainda, estarem trabalhando na inclusão das informações vindas dos botões “Gostar” de amigos ao lado de qualquer resultado. E mais: as duas empresas veem uma oportunidade de mostrar pessoas que são experts em assuntos específicos nos resultados, ao lado dos perfis sugeridos por amigos.

Com o botão de gostar sendo usado por mais de dois milhões de sites e o Facebook tendo mais de 500 milhões de usuários, há um volume suficiente de informações para que uma busca social nos moldes propostos seja feita em uma escala satisfatória e contínua.

A estratégia da Microsoft por trás dessa parceria é bem simples: eles usam a mesma lógica adotada pelo Facebook, segundo a qual uma pessoa sempre ficará mais inclinada a clicar em um link que já foi “aprovado” e recomendado por um amigo seu. Se isso vai fazer a diferença na hora dos usuários escolherem um buscador, ainda é cedo para dizer. Mas para buscas de assuntos de interesse pessoal e de sugestões de lugares e opções de lazer, o mecanismo de busca do Bing, personalizado com o incrível banco de dados gerado pela plataforma do Facebook, pode fazer mais sentido.