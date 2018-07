A Microsoft anunciou ontem que a nova versão do Windows Live Messenger vai se integrar com o chat do Facebook. Segundo a empresa, o software para bate-papo instantâneo – ainda conhecido como MSN no Brasil – deve se tornar um “hub” para diferentes serviços sociais.

Segundo a Microsoft, pelo menos metade dos 300 milhões de usuários do Messenger possui conta na rede social, justificando a parceria estratégica. O novo Messenger ainda vai agregar os feeds de atualização nas redes, assumindo uma função antes executada por concorrentes como o Trillian.

A inovação está disponível apenas para usuários da versão beta em países selecionados – entre eles, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e França. Outros serviços do pacote Live, como o Live Photo Gallery e Live Movie Maker, também devem ser atualizados em breve.