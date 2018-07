Com centenas de modelos Android em uso pelo mundo, iniciativa ajudará empresa a detectar problemas

Botão para informar problema na versão beta do aplicativo do Facebook para Android FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Facebook está pedindo a ajuda do público para testar a nova versão do seu aplicativo para o sistema operacional mais usado do mundo. Agora, qualquer usuário de aparelho Android poderá testar a versão beta do app da rede social e apontar eventuais problemas. Para isso, o Facebook usará a nova ferramenta de teste para aplicativos recentemente lançada pelo Google.

A iniciativa facilitará o trabalho da rede social já que existem centenas de modelos Android pelo mundo. Seria impossível para o Facebook checar o desempenho de seu aplicativo em cada um deles, ainda que conte para tanto com testadores em empresas como Qualcomm, HTC, Ericsson, Sony, Huawei e MediaTek nos testes.

“Mesmo com mais de mil pessoas dando feedback regularmente, precisamos de uma maneira de conseguir uma faixa maior e mais representativa de testadores”, declara Ragavan Srinivasan, gerente de produto do Facebook para Android, no texto de apresentação do projeto.

O Facebook atualiza seu aplicativo para Android a cada quatro semanas. A próxima versão está programada para 8 de julho. Ele pode ser baixado na loja virtual Google Play.

Para participar, 0 usuário precisa primeiro se juntar ao Facebook for Android Google Group. Em seguida, ele deve escolher a opção Become a Tester no Google Play. Depois disso, o download da versão beta pode ser feito do Google Play. O aplicativo virá com um botão extra de “Report bug” (informe falha) para comunicar qualquer defeito.

Comentários e impressões podem ser deixados no grupo Facebook for Android Beta Testers no Facebook.