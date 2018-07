REUTERS

Mark Zuckerberg anunciou em sua página do Facebook hoje, 2, a abertura de um laboratório em pesquisa de inteligência artificial. O centro empregará em torno de 30 profissionais e terá a direção do francês Yann LeCun, especialista no tema e que foi contratado pelo Facebook em 2013.

A empresa de Zuckerberg já possuía dois centros para pesquisas relacionadas à inteligência artificial, um em Nova York e outro localizado no Vale do Silício. A ida da empresa para a França é natural, já que o país é conhecido por formar um grande número de pesquisadores na área.

Em entrevista ao jornal Le Figaro, o diretor Yann LeCun mostrou a importância do novo centro europeu. ”Escolhemos Paris para ser o nosso centro europeu devido à concentração de talentos em ciência da computação e pesquisa de inteligência artificial.”

A pesquisa na área tem se tornado assunto frequente na rede social. Este método permite ao Facebook uma melhor organização das publicações apresentadas no feed de notícias dos usuários e consegue aprofundar o desenvolvimento do Oculus 2014, o dispositivo de realidade aumentada da empresa. Outras tecnologias, é claro, também devem ser desenvolvidas a partir das pesquisas realizadas.

No ano passado, o Facebook gastou mais de US$1 bilhão apenas com pesquisas voltadas ao tema.