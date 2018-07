Facebook abre seleção de estagiário para 10 vagas de estudantes nas áreas de Economia, Administração e Comunicação; inscrições até 4/11

SÃO PAULO – O escritório do Facebook em São Paulo abriu programa de estágio e prepara seleção de 10 candidatos que cursem Administração, Comunicação ou Ciências Econômicas. A seleção será feita por Leonardo Tristão, diretor-geral do Facebook no Brasil e pelo diretor da área de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), Patrick Hruby. As vagas serão divididas entre o setor de PMEs e de negócios.

Para se inscrever, acesse o site da Cia de Talentos e clique no quadro “Estagiários @facebook”. Os requisitos para concorrer às vagas é ter a graduação finalizada até 2014, ter domínio de inglês (“espanhol será um diferencial”), e ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira das 10h às 17h no escritório localizado no prédio Infinity Tower (R. Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 700), no Itaim Bibi.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de novembro. Os candidatos terão que passar por testes online de inglês e resolução de problemas e entrevistas (para os aprovados na primeira fase) durante a segunda quinzena de novembro. O início do estágio está previsto para o início de 2014, em janeiro.

Além das vagas de estágio, o escritório ainda outras 22 vagas para profissionais das áreas de Recursos Humanos, Marketing, Desenvolvimento, Jurídico, Mídia e Vendas.