Empresa quer acabar com cultura do "se curtiu, compartilha". FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Na última quinta-feira, 7, o Facebook atualizou suas políticas de utilização para empresas, apps e sites que se integram à rede social.

A maioria das mudanças não traz grandes diferenças para o que já vinha sendo feito, mas uma novidade é bastante interessante: a partir de agora, os serviços integrados ao Facebook não poderão incentivar os usuários a curtir a página do aplicativo ou forçar que eles deem like na fanpage para ter acesso a algum tipo de conteúdo, como um vídeo ou uma notícia inteira.

De acordo com o texto, é permitido incentivar a pessoa a fazer login no aplicativo ou check-in em um local, mas nada além disso. A partir de 5 de novembro de 2014, ações como “compartilhe o link para ver o vídeo completo ou curta a página para ler o texto inteiro” não serão mais permitidas. A rede social postou ainda um guia de bom uso de suas práticas.

A mudança faz parte do esforço contínuo do Facebook de se tornar uma plataforma para bom conteúdo – há algum tempo, a rede anunciou que faria com que seu algoritmo privilegiasse notícias no lugar de memes. Entretanto, muitos usuários dizem não notar a diferença. Além disso, a rede tem evitado que páginas cresçam “mendigando” likes.