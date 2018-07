Facebook adota estratégia agressiva contra o Orkut

Em julho, o Link já avisava como era fácil transportar os seus amigos do Orkut para o Facebook. Bastava exportar seus contatos para um arquivo na parte de Amigos do site do Google e depois importá-lo na rede social rival. Naquela altura, no entanto, o Facebook não dava grande destaque para isso.

30/09/2009 | 19h10

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo