Advogados dizem ter provas de que documento apresentado por americano que diz ser dono de metade da empresa é fraudado

SÃO FRANCISCO – O Facebook diz ter descoberto uma evidência conclusiva de que o documento apresentado por Paul Ceglia no processo judicial contra a empresa e seu fundador, Mark Zuckerberg, é uma fraude. Residente em Nova York, Paul Ceglia entrou com uma ação contra o Facebook em julho do ano passado alegando que um contrato fechado entre ele e Mark Zuckerberg em 2003 o tornava dono de metade da companhia.

O Facebook, maior rede social do mundo, com mais de 500 milhões de usuários ativos, afirmou que o contrato apresentado é uma falsificação e caracterizou Ceglia como um “enganador inveterado”.

Em um registro feito em um tribunal de Nova York nessa quinta-feira, 4, os advogados do Facebook afirmam que eles descobriram documentos no computador de Ceglia que enfraquecem suas reivindicações. O Facebook não revelou quais documentos seriam esses, mas pediu permissão para um juiz dos Estados Unidos para torná-los públicos.

“(Ceglia) Não quer que o público saiba o que foi descoberto em seus computadores”, escreveram os advogados da rede social, “porque incluem documentos concretos que conclusivamente estabelecem que ele fabricou o contrato apresentado e que todo o processo judicial é uma fraude e uma mentira”.

O advogado de Ceglia não respondeu imediatamente o pedido para comentar o caso.

/ Dan Levine (REUTERS)

