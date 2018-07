SÃO PAULO - O Facebook quer facilitar o processo para seus usuários compartilharem o que estão ouvindo ou assistindo. Depois de incluir no ano passado um botão de atualização de status que permite escolher entre diferentes tipos de humor (como se sentindo feliz, triste ou incomodado) e atividades (como uma viagem ou passeio), a rede social começou a testar uma ferramenta similar ao aplicativo de detecção de áudio Shazam.

Presente na mais recente atualização do aplicativo do Facebook para dispositivos móveis nos Estados Unidos, a ferramenta identifica a partir do áudio qual música, programa de TV ou filme o usuário está assistindo.

Quando ativado, o sistema de reconhecimento de áudio funciona assim que o usuário começa a digitar um status no aplicativo e oferece ao usuário a opção de compartilhar ou não a informação sobre o áudio com os amigos. O site The Verge testou o recurso e diz que na maior parte dos casos o sistema foi capaz de reconhecer um áudio em menos de cinco segundos.

O sistema foi desenvolvido ao longo de um ano por uma equipe do próprio Facebook e ainda não tem previsão para chegar ao Brasil. Um vídeo no Vimeo mostra passo a passo o funcionamento da nova ferramenta.

Reconhecimento de imagem.

O próximo passo da rede pode ser o reconhecimento de imagens de comidas, drinks e outras coisas, para facilitar a atualização na rede social também em outras ocasiões. O Facebook já tem uma ferramenta avançada de reconhecimento facial para identificar os amigos de usuário na hora de marcar uma foto.

Uma reportagem recente da Bloomberg indica que a próxima versão do iOS, o sistema operacional da Apple, também deve ter um sistema de reconhecimento de música. A empresa, no entanto, estaria negociando o uso da tecnologia do aplicativo Shazam.

(Matéria alterada no dia 22/05, às 21:13 para acréscimo da informação de que o usuário pode escolher se quer ou não compartilhar a informação sobre o áudio com seus amigos.)