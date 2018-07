Os mais de 500 milhões de usuários do Facebook poderão em breve rastrear o paradeiro de seus amigos nos Estados Unidos, com a adoção de tecnologia que permitirá que o maior serviço de redes sociais da Internet vincule seu mundo virtual à vida cotidiana.

O novo recurso “Places” — que foi lançado na quarta-feira, 18, para alguns usuários e estará à disposição do público norte-americano em geral dentro de algumas semanas — é definido como ferramenta que ajudará os usuários a divulgar sua localização, identificar pessoas próximas e acompanhar a agenda e os serviços disponíveis no local.

A adição dos chamados serviços localizados ao Facebook — um avanço sobre o qual os observadores do setor especulavam há meses — abre novas oportunidades de receita para a companhia, mas também oferece desafios delicados em termos de privacidade.

O “Places” será acessível por meio de um aplicativo para o iPhone da Apple que o Facebook distribuirá a partir de quinta-feira, ou de uma versão móvel criada pela rede social para outros celulares inteligentes dotados de telas de toque.

“O ponto não é que o usuário divulgue ao mundo onde está, mas que revele aos seus amigos o seu paradeiro”, disse o gerente de produto do “Places”, Michael Sharon.

Os usuários poderão declarar sua localização sempre que desejarem, e portanto se exporão a ofertas, sugestões e publicidade de negócios na área. O Facebook informou na quarta-feira que não tinha planos imediatos, no entanto, de explorar essas oportunidades de faturamento.

Os usuários podem “se registrar” com seus celulares inteligentes, divulgando sua localização — por exemplo em um restaurante ou parque — à sua lista de amigos no Facebook. A localização será transmitida por meio das populares atualizações de status do serviço.

Os usuários poderão procurar pela localização de amigos igualmente “registrados”, quer via atualizações, quer por uma página separada na Web, ou usar um tag para identificar amigos que estejam em sua companhia física, revelando a localização deles.

Mas, tendo em mente a privacidade, o Facebook permitirá que os usuários bloqueiem a função “Places”, como parte de um conjunto amplo de controles de privacidade e outras salvaguardas.

