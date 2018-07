Segundo reportagem, a audiência do Facebook ultrapassou a do Orkut em agosto; Ibope Nielsen nega informação

SÃO PAULO – Reportagem da revista IstoÉ Dinheiro publicada esta semana afirma que a audiência do Facebook superou, em agosto, pela primeira vez, a do Orkut, líder há sete anos como principal rede social entre usuários brasileiros.

Segundo a revista, o Facebook alcançou cerca de 30 milhões de visitantes únicos em agosto, enquanto o Orkut registrou por volta de 29 milhões. Os números — ainda preliminares, segundo a reportagem — são do Ibope Nielsen.

O instituto de pesquisa, porém, nega a informação e afirma que os dados de agosto não foram fechados, nem divulgados a nenhum cliente. O Ibope Nielsen não divulga publicamente a audiência individual de cada site de redes sociais.

Em agosto, o próprio Facebook divulgou que o número de usuários brasileiros era de 25 milhões.

Caso o número do Ibope esteja correto, a audiência do Facebook cresceu por volta de 20% desde a divulgação do número , o que pode significar um dos maiores crescimentos mensais já registrados.

Outro instituto que mede a audiência das redes sociais, a ComScore, registrou que o Facebook teve 25,79 milhões de visitantes únicos em julho no Brasil, e o Orkut 36,41 milhões. A audiência de agosto ainda não foi fechada.

Segundo os números da ComScore, nos últimos 12 meses o maior salto mensal da audiência do Facebook foi entre dezembro e janeiro quando a rede social cresceu 21,41%, passando de 12,37 milhões de visitantes para 15 milhões. Entre julho e agosto de 2010, o Facebook cresceu 8,73%, quando a audiência pulou de 8,35 milhões para 9,08 milhões.

Durante o último ano, o Facebook cresceu perto de 20% em um mês em outras duas ocasiões, entre janeiro e fevereiro (19,22%) e agosto e setembro de 2010 (19,58%), segundo a ComScore.

Entre junho e julho — período de férias escolares — , a audiência do site aumentou 5,42%, uma variação menor do que a dos dois meses anteriores (10,73% e 10,51%, respectivamente).

